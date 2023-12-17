Канарейкин заявил, что «Спартак» должен ставить задачу выиграть Кубок Гагарина

Российский тренер Федор Канарейкин считает, что «Спартаку» по силам бороться за победу в Кубке Гагарина в текущем сезоне.

«Первой задачей, которую надо решить, но она, понятно, «Спартаку» по силам, это попадание в плей-офф. Ну а дальше уже по развитию ситуации, по ступеням пойдет команда. Там уже надо будет каждую задачу решать, которую будут ставить перед командой. Почему нет? Конечно надо ставить перед собой такую цель. Команда интересно смотрится в этом году. Однозначно, есть немного времени перед дедлайном, и надо усиливать состав. Желательно усилить состав», — цитирует Канарейкина «Газета.Ru».

На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Московская команда набрала 56 очков за 41 матч.