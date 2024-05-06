Канцеров, Набоков и Силаев попали в число номинантов на приз лучшему новичку КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала номинантов на приз имени Алексея Черепанова —лучшему новичку сезона 2023/2024.

По итогам опроса тренеров команд, принимавших участие в регулярном чемпионате КХЛ, в тройку лучших попали Роман Канцеров и Илья Набоков из «Металлурга» и представитель «Торпедо» Антон Силаев.

19-летний нападающий Канцеров стал одним из героев магнитогорской команды в розыгрыше Кубка Гагарина. В плей-офф он набрал 13 очков и записал на свой счет три победные шайбы: в сериях со «Спартаком» и «Амуром».

21-летний голкипер «Металлурга» Набоков провел 66 матчей и отразил 93,4 процента. На его счету семь встреч на ноль. Ранее хоккеист также попал в топ-3 лучших вратарей КХЛ по итогам сезона.

18-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев сыграл за команду в 68 матчах и заработал 13 очков при показателе полезности «-8». Он стал самым молодым автором гола в составе нижегородцев в КХЛ.

Обладателями приза имени Алексея Черепанова в последние годы становились Егор Чинахов, Арсений Грицюк и Никита Гребенкин.