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18 июня, 23:24

Канцеров — о победе в Кубке Гагарина: «Каждому спортсмену нужно стремиться испытать такие чувства»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, что чувствовал после победы в Кубке Гагарина.

«Самые лучшие ощущения, которые могут быть.Ну и победа в Кубке Гагарина — это отдельная история. Каждому спортсмену нужно стремиться испытать такие чувства. Изменилась ли моя жизнь после победы? Думаю, я вырос в игровом плане. Стал поумнее и помощнее. Мне удалось закрепиться в первой команде. По ходу сезона немного очков набрал, но в плей-офф 13 очков в 23 играх. Но плей-офф, конечно, другая игра совсем», — цитирует Канцерова Legalbet.

«Металлург» всухую обыграл «Локомотив» (4-0 в серии) в финале Кубка Гагарина в минувшем сезоне.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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