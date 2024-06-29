Канцеров: «На первый крупный гонорар отправил маму отдыхать в Таиланд»

19-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, на что потратил первый большой гонорар.

«Маме сделал хороший подарок. Отправил ее отдыхать с братом в Таиланд. Она меня поблагодарила. Это все, что мне было надо — слова благодарности. Мне приятно делать близких счастливыми. Раньше я этого не понимал, а сейчас понимаю, что это просто. Хочу делать для родных ещё больше. В будущем придумаю что-то еще», — сказал Канцеров Legalbet.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ на счету Канцерова 15 (8+7) очков в 53 встречах. В 23 играх Кубка Гагарина форвард набрал 13 (4+9) очков.