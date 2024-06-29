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Сегодня, 20:39

Канцеров: «На первый крупный гонорар отправил маму отдыхать в Таиланд»

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19-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, на что потратил первый большой гонорар.

«Маме сделал хороший подарок. Отправил ее отдыхать с братом в Таиланд. Она меня поблагодарила. Это все, что мне было надо — слова благодарности. Мне приятно делать близких счастливыми. Раньше я этого не понимал, а сейчас понимаю, что это просто. Хочу делать для родных ещё больше. В будущем придумаю что-то еще», — сказал Канцеров Legalbet.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ на счету Канцерова 15 (8+7) очков в 53 встречах. В 23 играх Кубка Гагарина форвард набрал 13 (4+9) очков.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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