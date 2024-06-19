Канцеров: «Три дня разгребал сообщения после победы в Кубке Гагарина»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, что получил очень много сообщений с поздравлениями после победы в Кубке Гагарина.

«Я открыл телеграм, а там очень много сообщений. Сколько? Я три дня разгребал. Но так у всех ребят было. Самыми первыми как раз партнеры по команде поздравляли друг друга. Было очень приятно и круто, когда тренеры поздравляли», — цитирует Канцерова Legalbet.

«Металлург» всухую обыграл «Локомотив» (4-0 в серии) в финале Кубка Гагарина в минувшем сезоне.