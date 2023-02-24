0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:05

Зарипов о работе тренера: «Билялетдинов намекает, но я сейчас не хочу с этим торопиться»

Иван Шитик
Корреспондент
Данис Зарипов.
Фото ХК «Ак Барс»
Telegram Дзен

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов ответил на вопрос о возможной работе в тренерском штабе казанской команды.

— Расскажите о своем статусе в команде.

— Да, я объявил, что у меня сегодня был последний официальный матч на льду, но я остаюсь в команде, буду рядом с ребятами. Хочу передать им свой опыт, надеюсь, что это поможет преодолеть тот непростой путь, который ждет нас впереди.

— В тренерский штаб «Ак Барса» еще не звали?

— Зинэтула Хайдярович намекает, но я сейчас не хочу с этим торопиться. Их команда тренеров неплохо вошла в работу, дала хороший результат, вышли с первого места в плей-офф. Мне не нужно вмешиваться в эту систему, просто продолжить работу в коллективе. Посмотрим, какие предложения будут в дальнейшем.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23352
Данис Зарипов
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
1
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудашов: «Есть «Торпедо», знаем сильные стороны, надеюсь, что узнаем и слабые»

Сергей Федоров: «Хотелось бы в предпоследнем матче перед плей-офф видеть более ровную игру»