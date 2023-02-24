Зарипов: «Нашей команде — поменьше травм, и в плей-офф мы еще всем покажем, я буду рядом!»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился эмоциями после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:6), который стал последним в его карьере.

«Приятно, что сегодня полные трибуны. Моя карьера прошла именно при таком заполненном дворце. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ак Барса», всех любителей хоккея, которые на протяжении всей моей карьеры верили, переживали за команду, за меня.

Спасибо партнерам по команде, с кем играл всю свою карьеру. Особенно Стасу Галиеву, с кем мы взяли один Кубок, Вове Ткачеву, Алексею Алексеевичу Морозову, который присутствует здесь, Сергею Зиновьеву, Сергею Валерьевичу Мозякину, который тоже прилетел сюда поддержать меня в этом матче.

И, конечно же, хочу поблагодарить Яна Коваржа, тренеров — Илью Петровича [Воробьева], Зинэтулу Хайдяровича [Билялетдинова].

Самое главное — хочу поблагодарить свою семью, которая всегда меня поддерживала в сложные и радостные минуты. Нашей команде — поменьше травм, и в плей-офф мы еще всем покажем, я буду рядом!» - приводит слова Зарипова сайт КХЛ.