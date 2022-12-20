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Сегодня, 09:41

Капитан «Ак Барса» Сафонов о драке с Хантом: «Сначала не особо хотел. Потом смотрю, скидывает краги — пришлось»

Капитан «Ак Барса» Сафонов прокомментировал драку с тафгаем «Куньлуня» Хантом
Руслан Минаев
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал драку с тафгаем «Куньлуня» Гаретом Хантом в матче (3:1) регулярного чемпионата КХЛ.

— «Куньлунь» в соцсетях пишет, что бою с Хантом предшествовала грязь с вашей стороны на Тайлере Воне. Как все было на самом деле?

— Так я не бил никого. Кто-то упал мне в ноги, я на него просто упал. И этот другой игрок уже подъехал, что-то пихался. Потом смотрю, скидывает краги. Я сначала не особо хотел. Ну а потом как увидел, там пришлось, — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

— Твой первый яркий бой в карьере? Ты ему там засадил в лоб, там шишка приличная.

— Ничего себе, я молодец какой. У меня только один бой был с «Сибирью». Яркий, неяркий — это пусть болельщики решают.

Сафонов был наказан пятью минутами штрафа за драку. Хант получил две минуты как зачинщик драки, 10 минут дисциплинарного штрафа и пять минут за драку.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-ak-barsa-safonov-o-drake-s-khantom-ya-ne-osobo-khotel-potom-smotryu-skidyvaet-kragi-prishlos-1443188/
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