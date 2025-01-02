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Сегодня, 10:56

Капитан «Локомотива» Елесин прокомментировал диету Овечкина

Даниил Аршавский
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Капитан ярославского «Локомотива» Александр Елесин высказался об употреблении российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным пива и фастфуда.

«Нужно спросить себя: могу ли я как Овечкин приблизиться к рекорду Гретцки? Есть люди, которые на плохой диете показывают хороший результат. Человек может на одном таланте выезжать. Но не надо на себе это применять. Нужно спросить себя: есть ли у меня такой талант?» — цитирует Елесина «ВсеПроСпорт».

За 21 матч в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин набрал 27 (17+10) очков. В общей сложности на счету 39-летнего россиянина 870 голов в НХЛ, ему осталось забросить 24 шайбы до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Елесин
Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Локомотив (Ярославль)
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