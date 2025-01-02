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Сегодня, 10:18

Елесин: «Заболел и принял холодную ванную — потом чувствовал себя отлично»

Даниил Аршавский
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Капитан ярославского «Локомотива» Александр Елесин поделился своими способами укрепления иммунитета и здоровья.

«Я один раз заболел, самочувствие было не очень, решил принять холодную ванную, после этого чувствовал себя отлично. С тех пор перед игрой всегда погружаюсь в холодную воду. Какие еще есть процедуры? Постоянно хожу в баню. Использую очки от синего цвета, массажер-пистолет. Пью китайский чай, это тоже отвлекает», — цитирует Елесина «ВсеПроСпорт».

За 41 матч в нынешнем сезоне КХЛ 28 летний защитник набрал 5 (1+4) очков.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Александр Елесин
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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