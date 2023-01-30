Капитан «Магнитки» Яковлев: «Нам не говорили, что назначат Квартальнова»

Защитник «Магнитки» Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал о том, что происходит в команде. Магнитогорцы проиграли семь из девяти последних матчей.

— У «Металлурга» все-таки есть кризис?

— Кризисом это тяжело назвать, я бы сказал, что есть определенный спад.

— С чем он связан?

— Я думаю, что все равно нам непривычно: многовато игр, возможно, отсутствие пауз сказывается на нас. В этом сезоне впервые такое количество матчей.

— Насколько испугались, когда вам сказали, что Квартальнов может возглавить клуб?

— Это только в прессе писали, а так эту тему особо не обсуждали.

— Вам же на собрании об этом сказали.

— Нет, такого не было.

— Сказали, что если вы будете так плохо играть, то тренера поменяют и придет Квартальнов. По-моему, неплохая мотивация для того, чтобы начать бегать.

— Да нет, я считаю, что мы хорошо играли. Было видно, что мы старались и играли за тренера, за наш клуб. Я считаю, что мы выберемся из этого спада и все будет нормально.