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Сегодня, 14:20

Капитан «Магнитки» Яковлев: «Нам не говорили, что назначат Квартальнова»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Фото ХК «Металлург»
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Защитник «Магнитки» Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал о том, что происходит в команде. Магнитогорцы проиграли семь из девяти последних матчей.

— У «Металлурга» все-таки есть кризис?

— Кризисом это тяжело назвать, я бы сказал, что есть определенный спад.

— С чем он связан?

— Я думаю, что все равно нам непривычно: многовато игр, возможно, отсутствие пауз сказывается на нас. В этом сезоне впервые такое количество матчей.

— Насколько испугались, когда вам сказали, что Квартальнов может возглавить клуб?

— Это только в прессе писали, а так эту тему особо не обсуждали.

Вам же на собрании об этом сказали.

— Нет, такого не было.

— Сказали, что если вы будете так плохо играть, то тренера поменяют и придет Квартальнов. По-моему, неплохая мотивация для того, чтобы начать бегать.

— Да нет, я считаю, что мы хорошо играли. Было видно, что мы старались и играли за тренера, за наш клуб. Я считаю, что мы выберемся из этого спада и все будет нормально.

Егор Яковлев. «Нам не говорили, что придет Квартальнов». Капитан «Магнитки» — о ситуации в команде
Дмитрий Квартальнов
Егор Яковлев (ХК Металлург)
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