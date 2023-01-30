Егор Яковлев: «С Рябыкиным до драк не доходило»

Сегодня, 14:35
Капитан «Магнитки» Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с тренером защитников команды Дмитрием Рябыкиным.
— Говорят, что у защитников не сложились отношения с Дмитрием Рябыкиным. Это правда?
— Нет, у нас обычные рабочие отношения.
— Но я слышал, что у вас там чуть ли не до драк доходило.
— Не знаю, при мне не было.
— Но недовольство ведь было какое-то, может быть, период адаптации?
— Новая метла всегда метет по-новому. У кого-то сразу получается новые требования принять, у кого-то чуть попозже.
— Не считаете ли вы, что этот спад связан с тем, что вы, защитники, не можете понять, что хочет Рябыкин, не слушаете его?
— Нет, я думаю, что с этим особо не связано.