Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:35

Егор Яковлев: «С Рябыкиным до драк не доходило»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Дмитрий Рябыкин.
Фото ХК «Металлург»
Telegram Дзен

Капитан «Магнитки» Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с тренером защитников команды Дмитрием Рябыкиным.

— Говорят, что у защитников не сложились отношения с Дмитрием Рябыкиным. Это правда?

— Нет, у нас обычные рабочие отношения.

— Но я слышал, что у вас там чуть ли не до драк доходило.

— Не знаю, при мне не было.

— Но недовольство ведь было какое-то, может быть, период адаптации?

— Новая метла всегда метет по-новому. У кого-то сразу получается новые требования принять, у кого-то чуть попозже.

— Не считаете ли вы, что этот спад связан с тем, что вы, защитники, не можете понять, что хочет Рябыкин, не слушаете его?

— Нет, я думаю, что с этим особо не связано.

Егор Яковлев. «Нам не говорили, что придет Квартальнов». Капитан «Магнитки» — о ситуации в команде

Егор Яковлев (ХК Металлург)
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
0
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гол Шарова в овертайме принес «Сибири» победу над «Амуром»

«Адмирал» в овертайме обыграл «Авангард»