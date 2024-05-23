Капитан «Салавата Юлаева» Панин назвал трех своих любимых ведущих

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от работы в роли ведущего развлекательных шоу.

«Меня пригласили ведущим в шоу «Рейтинги», где гостям показывают хоккейные нарезки, а они выставляют свои оценки. Гости — не обязательно хоккеисты, это могут быть люди, связанные с шоу-бизнесом, из других видов спорта. Я в этом шоу ведущий. Это мой первый опыт в такой роли в проекте на уровне КХЛ. В «Салавате» у нас есть #ПНХШОУ, я там вместе с Женей Тимкиным ведущий, но все-таки это другое. В своей команде, где все ребята тебе знакомы, быть ведущим намного проще.

Мне всегда нравился Дмитрий Губерниев. Его речевые обороты, яркие сравнения — это все нравится. Есть много классных шоу, где Павел Воля круто ведет, еще отмечу Нурлана Сабурова», — приводит слова Панина Sport24.

В прошедшем сезоне 38-летний Панин провел 57 матчей за «Салават Юлаев», в которых отметился 3 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами.