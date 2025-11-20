Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:30

Нападающий «Северстали» Лишка: «У нашей команды наблюдается значительный прогресс»

Капитан «Северстали» Адам Лишка в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил выступление череповецкой команды в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

— «Северсталь» стала сильнее с точки зрения подбора исполнителей?

— Да, я думаю, у нашей команды есть значительный прогресс. Основа коллектива давно играет вместе, что добавляет нам стабильности. Мы уже хорошо знаем, чего требует от нас тренерский штаб и как мы должны играть. Полагаю, что мы стараемся избегать ошибок, хотя хоккей — это такая игра, где без ошибок невозможно обойтись. Но, по моему мнению, мы играем стабильнее. Пока я был травмирован, другим ребятам был дан шанс проявить себя, и команда все равно показывала результат. Я наблюдал со стороны и был доволен, но все равно очень скучал по хоккею.

— Новые защитники привнесли команде жесткости и уверенности в своей зоне. Со стороны, с точки зрения капитана, ощущаете эти изменения? Позволяет ли это команде действовать смелее?

— Да, я думаю, что все ребята, пополнившие наш состав в этом сезоне, — хорошие хоккеисты, которые добавляют команде уверенности. В целом, я считаю, все зависит от слаженной игры всего звена и всей команды, потому что тогда любой соперник испытывает трудности в игре против нас. И как только мы начинаем «придумывать», сразу же следуют ошибки. Наше главное оружие — это когда мы действуем как единое целое. Защитники, безусловно, также добавляют уверенности.

— Команда стала реже рисковать при выходе из обороны, и опасных контратак стало меньше. Это результат тренерских установок или общей сыгранности?

— На мой взгляд, влияют оба фактора. У нас есть четкое понимание того, что нужно делать в любой ситуации. Две серии плей-офф со «Спартаком» послужили для нас ценным уроком, и мы извлекли из них достаточно опыта.

Адам Лишка.«Жаль, что России не будет на Олимпиаде». Интервью словака, ставшего своим в «Северстали»

«Северсталь» после 28 матчей занимает третье место в Западной конференции.

Екатерина Смирнова

Telegram Дзен Max
Адам Лишка
КХЛ
ХК Северсталь
Читайте также
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя