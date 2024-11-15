Капитан «Северстали» Лишка рассказал, какая музыка играет в раздевалке перед матчами КХЛ

25-летний словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, какую музыку включает в раздевалке перед матчами FONBET чемпионата КХЛ.

— Никита Коростелев в недавнем интервью рассказал, что любит русский рок и что вы один из главных диджеев в команде. Познакомили его со словацким роком?

— Никиту со словацким роком не познакомил, я вообще очень редко включаю словацкую музыку. Перед играми в раздевалке несколько треков ставлю. Там и рок, рэп, российские популярные песни. Любимой песни нет, но часто перед матчами играет «Вояж» Ленинграда, «Пожары» Xolidayboy, — рассказал Лишка Legalbet.

«Северсталь» находится на седьмой позиции в Западной конференции, имея 30 очков после 25 матчей. Следующая игра команды состоится дома 17 ноября против «Витязя». Лишка в 25 играх набрал 11 (3+8) очков. Коростелев забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 22 встречах.