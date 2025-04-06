Капитан «Сибири» Широков: «Своей игрой мы заслужили седьмой матч с «Салаватом»»

Капитан «Сибири» Сергей Широков прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:2) в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Новосибирцы сравняли счет в серии — 3-3.

— Этот матч — больше, чем просто игра?

— Я думаю, все прекрасно это понимали в раздевалке. Команда изменилась с первых секунд. Травмы, конечно... Здоровья хочется пожелать Кириллу Рассказову. Неприятно получилось, надеюсь, с ним все будет хорошо. Еще ничего не сделано, будет седьмой матч, я думаю, мы заслужили своей игрой. Мы едем на самый интересный матч в сезоне. Думаю, многие ребята еще не участвовали в седьмых играх.

— Травмы идут на пользу в плане сплочения?

— Зарядились этим моментом. Яковлев — красавец. Период пропустил, но вышел, доиграл матч. Кирилл Рассказов сейчас уехал в больницу. Будем за них биться: за него, за всю команду. Другого шанса не остается.

— Необычная формулировка у вашего удаления: «Незаконное покидание площадки»...

— Судьи свою работу делают. Они стараются делать свою работу, я стараюсь делать свою. Я просто увидел открытую калитку и в нее заехал. Видимо, так нельзя.

— Вам больше всего достается в этой серии?

— Это хоккей, плей-офф, так бывает. Кубки и медали просто так не выигрываются. Нужно терпеть, выходить через боль. Здесь ничего сверхъестественного нет. Характер, в первую очередь.

— Этот седьмой матч — лично ваш реванш за прошлогоднее поражение от «Металлурга»?

— Новый сезон, новая страница, новая глава. То, что было в том году, было в том году. Уфа — хорошая команда. Мы не смогли найти ключи, играя на выезде. Сейчас будем искать. Седьмой матч — кто его выиграет, тот пройдет дальше.

Седьмой матч серии «Салават Юлаев» — «Сибирь» пройдет во вторник, 8 апреля и начнется в 17.00 (мск).