Сегодня, 13:28

Капитан «Сибири» Широков выйдет на тренерский мостик в матче с московским «Динамо»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Сибири» Сергей Широков проведет матч FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» на тренерской скамейке новосибирского клуба, сообщает пресс-служба команды.

Широков травмировался в домашнем матче с «Торпедо» (3:4) 4 ноября, и пропустит четвертую встречу подряд.

В текущем сезоне хоккеист набрал 7 (2+5) очков в 22 матчах.

14 ноября «Сибирь» сообщила об уходе главного тренера Вячеслава Буцаева. Исполняющим обязанности назначен Ярослав Люзенков. Команда потерпела 11 поражений подряд и занимает 11-е место на «Востоке» с 17 очками.

Матч пройдет 15 ноября и начнется в 13:30 по московскому времени.

Сергей Широков
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
