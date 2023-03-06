Капитан «Сибири» взял на себя ответственность за поражение в матче с «Авангардом»

Нападающий и капитан «Сибири» Евгений Чесалин взял на себя ответственность за поражение команды в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (3:4).

— Лейтмотив в раздевалке был «не вещать клюв и выходить на следующий матч умирать». Нужно оставить в прошлом ненужные удаления, которые и привели к поражению. В частности, мои удаления. Это и печально. Беру ответственность на себя — это мои ошибки. Безусловно, хотелось провалиться после этого. Такое нельзя допускать в плей-офф. Сегодня сработал закон «не забиваешь ты — забивают тебе». Было очень много моментов, когда закрыли их во втором периоде. Мы были обязаны забивать.

«Сибирь» уступает «Авангарду» в серии со счетом 1-2. Четвертый матч состоится 8 марта в Новосибирске, пятая игра пройдет 10 марта в Омске.