Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:53

Капитан «Сочи» Рассказов объяснил, за счет чего прибавил в скорости

Telegram Дзен

Капитан «Сочи» Кирилл Рассказов объяснил, за счет чего прибавил в скорости на старте ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Вы по многим показателям один из лучших в команде. По скорости практически 40 км/ч. За счёт чего прибавили в этом компоненте?

— Подготовка у нас не изменилась, но были очень хорошие сборы. Плодотворно поработали и на льду, и на земле. В большей степени сыграло желание и заряд, хотелось помогать команде в каждом эпизоде, — приводит слова Рассказова Legalbet.

В субботу, 7 сентября, сочинцы обыграли «Спартак» со счетом 2:1 по буллитам в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Следующую встречу южане проведут 9 сентября против «Витязя».

Источник: Legalbet
Кирилл Рассказов
КХЛ
ХК Сочи

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дзюба пнул игрока «Амкала» и сорвал финал Лиги уличного футбола
Французская теннисистка требует полицию прекратить травлю в интернете
Умер Александр Масляков
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя