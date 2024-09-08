Капитан «Сочи» Рассказов объяснил, за счет чего прибавил в скорости

Капитан «Сочи» Кирилл Рассказов объяснил, за счет чего прибавил в скорости на старте ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Вы по многим показателям один из лучших в команде. По скорости практически 40 км/ч. За счёт чего прибавили в этом компоненте?

— Подготовка у нас не изменилась, но были очень хорошие сборы. Плодотворно поработали и на льду, и на земле. В большей степени сыграло желание и заряд, хотелось помогать команде в каждом эпизоде, — приводит слова Рассказова Legalbet.

В субботу, 7 сентября, сочинцы обыграли «Спартак» со счетом 2:1 по буллитам в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Следующую встречу южане проведут 9 сентября против «Витязя».