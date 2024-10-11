Капитан «Трактора» Ткачев оценил старт команды в КХЛ

Сегодня, 17:28
Капитан «Трактора» Владимир Ткачев поделился мнением о старте челябинского клуба в сезоне КХЛ-2024/25.
«Не сказать, что какое-то удивление испытываем — мы просто работаем. Это плоды работы всей команды. Ребята стараются. Конечно, когда есть серия побед, это придает положительные эмоции. Мы настраиваемся только на победы, и других мыслей у нас нет», — приводит слова Ткачева Metaratings.ru.
В первых 13 матчах нового сезона КХЛ «Трактор» одержал 9 побед и потерпел 4 поражения. Челябинский клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|11
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|15
|11