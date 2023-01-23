Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:50

Капитан «Куньлуня» получил дисквалификацию на два матча

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на два матча нападающего «Куньлуня» Брэндона Йипа, сообщает официальный сайт лиги.

Капитан «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата с «Витязем» (0:1) был удален до конца игры за то, что ударил в голову форварда гостей Никиту Гончарова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Брэндона Йипа по п. 1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/23/508721.html
Брэндон Йип
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Аликин, Никишин, Шаров выбраны лучшими игроками недели в КХЛ