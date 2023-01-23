Капитан «Куньлуня» получил дисквалификацию на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на два матча нападающего «Куньлуня» Брэндона Йипа, сообщает официальный сайт лиги.

Капитан «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата с «Витязем» (0:1) был удален до конца игры за то, что ударил в голову форварда гостей Никиту Гончарова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Брэндона Йипа по п. 1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.