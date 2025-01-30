Капитана «Салавата Юлаева» Панина перевели из реанимации в палату

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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин переведен из реанимации в больничную палату, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
«Григория Панина перевели из реанимации в палату. Капитан «Салавата Юлаева» передает вам всем большой привет», — говорится в сообщении.
29 января 39-летний защитник получил травму в матче против «Авангарда» (4:2). Он получил перелом ребра.
В текущем сезоне защитник уфимского клуба сыграл 48 матчей, набрав 7 (2+5) очков.
Капитан «Салавата» Панин в реанимации после матча с «Авангардом». Он терял сознание после силового приема