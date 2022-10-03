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Сегодня, 16:12

Капитану «Автомобилиста» Широкову может потребоваться операция

Иван Шитик
Корреспондент

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал травмы нападающих клуба Стефана Да Косты и Сергея Широкова.

«Стефан Да Коста, надеемся, выбыл не на очень длительный срок, а вот Сергей Широков не вернётся в ближайшем будущем. Врачи завтра посмотрят и решат, возможно, потребуется операция», — сказал Рябков «Чемпионату».

Клуб уже поместил обоих хоккеистов в список травмрованных.

Широков делит первое место в списке бомбардиров лиги со Да Костой и еще одним хоккеистом «Автомобилиста» Бруксом Мэйсеком. У всех нападающих по 17 набранных очков.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4841553-luchshemu-bombardiru-avtomobilista-sergeyu-shirokovu-mozhet-potrebovatsya-operaciya.html
Сергей Широков
Стефан Да Коста
ХК Автомобилист
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«Автомобилист» поместил в список травмированных нападающего Широкова