Капитану «Автомобилиста» Широкову может потребоваться операция

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал травмы нападающих клуба Стефана Да Косты и Сергея Широкова.

«Стефан Да Коста, надеемся, выбыл не на очень длительный срок, а вот Сергей Широков не вернётся в ближайшем будущем. Врачи завтра посмотрят и решат, возможно, потребуется операция», — сказал Рябков «Чемпионату».

Клуб уже поместил обоих хоккеистов в список травмрованных.

Широков делит первое место в списке бомбардиров лиги со Да Костой и еще одним хоккеистом «Автомобилиста» Бруксом Мэйсеком. У всех нападающих по 17 набранных очков.