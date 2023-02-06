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КХЛ

Сегодня, 04:53

Кара о победе над «Нефтехимиком»: «По игре было много моментов, но нам не удалось их реализовать»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Витязя» Владислав Кара подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:0). 24-летний россиянин забил единственный гол.

«Мой гол? Вышли из зоны, была хорошая атака. Сначала вывели Старкова на бросок из хорошей позиции, он не забил. Шайба отскочила ко мне, оставалось только попасть в пустой угол. По игре было много моментов, но нам не удалось их реализовать, может, вратарь соперника настроился после этой шайбы. Точности не хватило, наверное. Ничего страшного, главное, мы победили. Два очка есть, идем дальше.

«Нефтехимик» бьется за плей-офф, ему нужны очки, нам тоже. Все оставшиеся игры будут тяжелыми, идет конец чемпионата, все команды будут оставлять силы на поле, чтобы заработать больше очков перед плей-офф. Чем вызывались драки? Они проигрывают, надо как-то завестись», — приводит слова Кары официальный сайт КХЛ.

«Витязь» набрал 70 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» — на девятой строчке Востока с 61 очком.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
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