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Сегодня, 00:19

Карпов: «Немножко «Металлургу» удачи не хватает в серии с «Авангардом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Максим Карпов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ, 0-3) в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Нам надо было выигрывать, чтобы сократить отставание от «Авангарда». Думаю, что у нас все впереди, и удача улыбнется. Стараемся каждый период проводить лучше и лучше. Первый гол за 22 матча? В плей-офф главное, чтобы команда выигрывала. Хотелось бы забивать в каждой игре, конечно.

Немножко нам удачи не хватает. Как только она к нам повернется, все перевернется. А для этого нам нужно больше работать и везде добавить. Почему не получается забить в большинстве? Не знаю, такой сейчас период. «Металлург» выглядит свежее, просто не хватает удачи», — приводит «РБ Спорт» слова Карпова.

Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-karpov-metallurg-vy-glyadit-svezhee-avangarda-prosto-ne-hvataet-udachi/
Максим Карпов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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