Карпов: «Немножко «Металлургу» удачи не хватает в серии с «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ, 0-3) в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Нам надо было выигрывать, чтобы сократить отставание от «Авангарда». Думаю, что у нас все впереди, и удача улыбнется. Стараемся каждый период проводить лучше и лучше. Первый гол за 22 матча? В плей-офф главное, чтобы команда выигрывала. Хотелось бы забивать в каждой игре, конечно.

Немножко нам удачи не хватает. Как только она к нам повернется, все перевернется. А для этого нам нужно больше работать и везде добавить. Почему не получается забить в большинстве? Не знаю, такой сейчас период. «Металлург» выглядит свежее, просто не хватает удачи», — приводит «РБ Спорт» слова Карпова.

Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.