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Сегодня, 04:40

Защитник «Автомобилиста» Карпович: «Было волнение перед дебютной игрой в КХЛ. Спасибо партнерам, что поддержали»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:3).

«Было волнение перед дебютной игрой в КХЛ. Спасибо партнерам, что поддержали. Матч запомнится, тем что был интересным по содержанию. Самое сложное для меня — это скорость игры, потому что «Торпедо» — быстрая команда, которая играет в «вертикальный» хоккей. Соперник показывал активный хоккей, а мы старались, оборонялись. Если бы всю игру играли как третий период, то выиграли бы», — приводит слова Карповича официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» одержало первую победу в сезоне и после трех игр с 3 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 4 очка за три встречи и идет вторым на «Востоке».

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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