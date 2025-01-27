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Милан-2026

Сегодня, 16:41

Карпухин: «Очень бы хотел сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде»

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Защитник СКА Илья Карпухин оценил шансы допуска сборной России на Олимпиаду 2026 года.

«Конечно, я очень хочу, чтобы сборную России вернули, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Карпухина. — Очень бы хотел сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Сам жду результата. Но на этом сильно не акцентирую внимание, потому что я не могу на это повлиять. Нужно думать только о том, на что ты можешь повлиять. А здесь будем просто ждать решения».

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) рассмотрит вопрос допуска сборной России к Олимпиаде-2026 в начале февраля.

Источник: vseprosport.ru
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