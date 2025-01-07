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Сегодня, 09:24

Карпухин — о СКА: «У команды большой потенциал, самое вкусное еще впереди»

Камила Абдурахманова
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Новичок СКА защитник Илья Карпухин рассказал о петербургской команде.

«СКА — это команда с большими амбициями, очень мастеровитая команда, где собраны игроки очень высокого качества и мастерства. Мастерства тут у игроков вагон и огромная тележка. У команды большой потенциал. Считаю, что самое вкусное еще впереди. Организация в СКА читается одной из лучших, если не самая лучшая организация в КХЛ вообще. Никаких вопросов не должно возникать», — сказал Карпухин «ВсеПроСпорт».

27 декабря в результате обмена между «Трактором» и СКА Карпухин перешел в петербургский клуб. В обратном направлении последовали защитник Арсений Коромыслов и нападающий Василий Глотов. За новую команду Карпухин сыграл два матча, но не смог отличиться результативными действиями. Его показатель полезности — «+2».

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК СКА
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