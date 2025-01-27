Карпухин рассказал, что проникся духом СКА

Защитник СКА Илья Карпухин рассказал, насколько ему привычно подключаться к атакам и завершать их точными бросками.

— Когда вы приехали из «Трактора» в СКА, тренер Роман Ротенберг сказал, что Карпухин — усиление обороны. Но вы и забиваете. Насколько для вас привычная история?

— Я в целом люблю подключаться к атакам. Да и хоккей сейчас диктует такие условия: пятеро — в обороне, пятеро — в атаке. Нет четкого разграничения. Спасибо партнерам, что вывели на бросок. Мне оставалось только попасть. И вообще часто бросал в матче с «Салаватом». В СКА очень мастеровитые ребята, всегда поделятся шайбой.

— Процесс адаптации в СКА завершен?

— Трудно сказать. Я проникся духом этой команды, ее задачами, целями — точно могу сказать. И мы смотрим в одном направлении, — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 59 очками в 48 играх.