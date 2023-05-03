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Сегодня, 15:04

Карпухин заявил, что ему некогда расстраиваться из-за результатов «Трактора»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Илья Карпухин оценил выступление команды в сезоне.

«Конечно, остался осадок, что не попали на праздник под названием плей-офф. Такая ситуация расстраивает, но вызов в сборную позволил переключиться. Расстраиваться некогда. Нельзя долго заниматься самобичеванием, надо смотреть в будущее. Нужно отдохнуть головой и телом, подготовиться к следующим матчам и играть только на победу. Доволен ли своей игрой? Доволен, хорошо сыграл. Главное — удалось добавить в уверенности, отсюда все остальные дивиденды. Прибавлять нужно во всем. У меня нет ни одного скилла, который был бы отточен на 300%. Все нужно тренировать, надо быть готовым. Необходимо учиться, работать, совершенствоваться», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23, челябинский клуб занял 9-е место (72 очка) и не попал в плей-офф лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-karpuhin-rasstraivat-sya-iz-za-rezul-tatov-traktora-nekogda-nel-zya-dolgo-zanimat-sya-samobichevaniem/
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