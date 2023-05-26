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КХЛ

Сегодня, 15:54

Касатонов высказался об успехах ЦСКА в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор Ночной хоккейной лиги и легендарный в прошлом защитник Алексей Касатонов высказал мнение об успехах ЦСКА в КХЛ.

«Хочу поздравить Сергея Викторовича и весь ЦСКА с победой. С тяжелой победой. Все-таки это не безраздельное доминирование. Был седьмой матч, напряженная игра. Тем ценнее победа. Я очень рад за него. Раньше мы вместе играли в хоккей, теперь у него времени на эти мероприятия практически нет. Он очень интересный многогранный человек, тонко разбирающийся в хоккее. Сергей Викторович провел великолепную карьеру игрока, наверняка многое перенял у Скотти Боумэна, играя за «Детройт» в Русской пятерке. Да и в ЦСКА он несколько лет был практически внутри команды, а перед тем, как возглавить «армейцев» работал с центральными нападающими», — приводит слова Касатонова Sport24.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-05-26-kasatonov-o-tsska-eto-ne-bezrazdelnoye-dominirovaniye-byl-sedmoy-match-tem-tsenneye-pobeda
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Алексей Касатонов
0
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