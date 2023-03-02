0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:42

Кашников: «По ходу игры не особо придавал значение тому, что вели в 2 шайбы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

— Полные трибуны, приехало много наших болельщиков, — цитирует «РБ Спорт» Кашникова. — Я считаю, что мы сегодня сыграли хорошо. Пропустили 2 шайбы в меньшинстве. Исправим этот аспект, и в дальнейшем все будет хорошо.

— В прошлом году вы играли в плей-офф в лиге Квебека. Отличается ли атмосфера в Канаде от той, что вы увидели сегодня?

— Там все стадионы гораздо меньше, чем в КХЛ. В матчах регулярки собираются почти всегда полные трибуны из-за того, что города не очень большие. В Нижнекамске поддержка болельщиков чувствуется не меньше, даже в Казань приезжают за нас поболеть. Это очень приятно. Единственное, что остается нам — это радовать их победами. Уверен, что в пятницу их здесь будет еще больше.

— Сегодня по ходу матча упустили преимущество в 2 шайбы. С чем это связано?

— По ходу игры не особо придавал значение тому, что вели сегодня в 2 шайбы. Просто мы играли хорошо, важно было сохранить темп на протяжении всего матча. Почти выстояли 5-минутное удаление. Сегодня все бились, блокировали броски. Полностью убрать удаления очень трудно, но свести их хотя бы к минимуму — необходимо.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kashnikov-v-lige-kvebeka-pochti-na-vseh-matchah-sobiralis-polny-e-tribuny-v-nizhnekamske-nas-podderzhivayut-ne-men-she/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Нефтехимика» Порядин рассказал, зачем подслушивал разговор Радулова и Шипачева

Воробьев — о победе над «Ак Барсом»: «Все сегодня выложились по-максимуму, отдали все силы»