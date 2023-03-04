Кашников высказался о драке в матче с «Ак Барсом»

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Кашников прокомментировал второй матч серии с казанским «Ак Барсом», который завершился победой казанского клуба (4:1).

«Неудачно начали. В плей-офф должна быть особенная концентрация. Потом собрались, были шансы в большинстве, нужно подтянуть этот компонент. Впереди еще 2 игры в Нижнекамске. Драка во втором периоде? Это случается. Наш игрок полез на ворота, они стали отвечать не совсем по правилам, началась потасовка. Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю. Ожидание от следующего матча в Нижнекамске? Шансы равны, счет 1:1. Следующую игру нужно начинать лучше, чем эту. Если хорошо начнем и будем реализовывать свои моменты, тогда все будет хорошо», — приводит слова Кашникова «РБ Спорт».

Следующий матч серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится 5 марта в Нижнекамске в 17:00 по мск.