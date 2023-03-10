0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:33

Кашников заявил, что «Нефтехимик» не собирается сдаваться после поражения от «Ак Барса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников после поражения от «Ак Барса» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина подвел итоги встречи, а также рассказал о стычке с Александром Радуловым (1:6, 2-3 в серии).

«В принципе знаем, что они делают. Играем неплохо. Во-втором периоде удаления подвели и сами вышли без концентрации. Что делать дальше, знаем. У нас впереди домашняя игра, где будут наши болельщики гнать нас вперед. Сдаваться не собираемся. Мы больше на своей игре делаем акцент. Как правильно играть. Нам без разницы, кто против нас выходит. У нас своя тактика, которую мы стараемся поддерживать на протяжении всей игры. Да, не бывает игр без ошибок. Но надо делать выводы, выходить и доказывать на льду. Что произошло с Радуловым? Ничего такого не было по ходу матча. Было задание, оно у нас всегда такое — играть в тело. На Митякине было спорное удаление. Пошли какие-то разговоры. Какой игры ждать с нашей стороны в Нижнекамске? В первую очередь жесткой игры и дисциплинированной в то же время. Будем биться друг за друга, как бы игра ни складывалась», — приводит слова Кашникова Metaratings.ru.

Шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» пройдет в Нижнекамске 11 марта. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-neftekhimika-kashnikov-budem-bitsya-drug-za-druga-kak-by-igra-s-ak-barsom-ni-skladyvalas-234254/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Защитник «Нефтехимика» Леонтьев заявил, что не надо давать «Ак Барсу» играть в большинстве
Емец заявил, что игроки «Адмирала» хотят победить в серии с «Салаватом»
Гутик высказался о победе «Адмирала» над «Салаватом Юлаевым»
Гутик — о победе над «Салаватом»: «Были заряжены на игру с первой смены»
Три победы «Адмирала» в овертайме — повторение рекорда КХЛ
Канадец привел в бешенство Ротенберга. В таком гневе тренера СКА мы еще не видели
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Ак Барса» Журавлев заявил, что первый период с «Нефтехимиком» был равный

Галимов прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Ак Барса»