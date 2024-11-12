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Сегодня, 00:32

Касселс — о матче против СКА: «Авангард» сумел удержать преимущество и победить»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Коул Касселс подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (2:1).

«Боевой матч, но мы знали, что будет непросто, потому что СКА — сильный соперник, они быстрые и мастеровитые. Здорово, что мы хорошо начали, Буше забил. К счастью, мы сумели удержать преимущество, одержать победу. Мы знали, что СКА будет давить после двух пропущенных голов, старались играть проще, чаще выводить шайбу из зоны и закидывать ее в глубину чужой зоны. В принципе, у нас все получилось», — приводит слова Касселса официальный сайт КХЛ.

«Авангард» (20 очков) занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (32) идет третьим на «Западе». Команда Романа Ротенберга потерпела пятое поражение подряд.

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