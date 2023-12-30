Кателевский — о победе «Ак Барса» над «Салаватом»: «Голы нашего звена — заслуга всей команды»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал победу казанского клуба над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Получилась очень хорошая игра, дерби всегда должно быть таким, — приводит слова форварда сайт «Ак Барса». — Обе команды вышли заряженными на эту принципиальную игру. Забили быстрые голы, выполнили тренерскую установку и довели матч до победы. Голы нашего звена — заслуга всей команды. Главное — продолжать работать, вместе идти наверх. «Зеленое дерби» — главное дерби лиги, обе команды подходят к нему серьезно. Очень приятно, что болельщики создают такую классную атмосферу на арене».

20-летний Кателевский сделал дубль в игре с уфимцами. В этом сезоне на его счету 11 (6+5) набранных очков в 45 матчах за казанцев.

«Ак Барс» с 52 очками в 45 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 57 баллами после 44 игр идет на 4-й строчк.