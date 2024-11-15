Артур Каюмов — о возрождении драфта в КХЛ: «Я бы не поддержал»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в комментарии «СЭ» высказал свое мнение о желании КХЛ возродить драфт юниоров.

— Вы были задрафтованы во втором раунде в НХЛ. Сейчас КХЛ планирует возродить драфт юниоров. Как относитесь к этому?

— Я считаю, что в нашей стране, в нашей лиге это не то что недопустимо — я бы не поддержал. У нас по сравнению с НХЛ чуть другая история: наши клубы воспитывают молодежь, вкладывают деньги, силы, а потом просто отдавать его в другой клуб... для меня это неприемлемо.

Драфт юниоров КХЛ впервые был введен в 2009 году. В 2017 году лига отменила процедуру драфта.

(Анна Бирюкова)