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Сегодня, 08:14

Артур Каюмов — о возрождении драфта в КХЛ: «Я бы не поддержал»

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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в комментарии «СЭ» высказал свое мнение о желании КХЛ возродить драфт юниоров.

— Вы были задрафтованы во втором раунде в НХЛ. Сейчас КХЛ планирует возродить драфт юниоров. Как относитесь к этому?

— Я считаю, что в нашей стране, в нашей лиге это не то что недопустимо — я бы не поддержал. У нас по сравнению с НХЛ чуть другая история: наши клубы воспитывают молодежь, вкладывают деньги, силы, а потом просто отдавать его в другой клуб... для меня это неприемлемо.

Драфт юниоров КХЛ впервые был введен в 2009 году. В 2017 году лига отменила процедуру драфта.

(Анна Бирюкова)

Артур Каюмов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)

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