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Сегодня, 13:25

Сборная Казахстана победила «Амур» на предсезонном турнире в Астане

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Казахстана обыграла «Амур» в матче Кубка президента Республики Казахстан — 3:1. Встреча прошла в Астане.

Голы за победителей забили Михаил Рахманов, Андрей Буяльский и Кирилл Панюков. У хабаровской команды отличился Александр Брынцев.

«Амур» проиграл все три матча на турнире в Астане. Сборная Казахстана выиграла два матча из трех. 17 августа также сыграют «Барыс» и «Лада».

Кубок президента Республики Казахстан

Казахстан — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)

Голы: Рахманов — 1 (Бреус), 4:16 — 1:0. Буяльский — 1 (Мухаметов, Гайтамиров), 5:21 — 2:0. Панюков — 2 (бол., Старченко, Бекетаев), 7:31 — 3:0. Брынцев — 1 (Барулин, Грачев), 27:50 — 3:1.

Вратари: Павленко (Никитин, 21:09) — Бобков.

Штраф: 4 — 6.

Судьи: Морев, Фатеев.

17 августа. Астана. Барыс-Арена.

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
ХК Амур
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