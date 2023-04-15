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Сегодня, 13:12

Казанский: «Для СКА стало ударом исключение Гусева из состава»

Мария Гусева
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Телекомментатор Денис Казанский прокомментировал поражение СКА от ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина (2-4).

«Очень любопытный момент для анализа, потому что главный тренер в последних матчах снимает Гусева и не возвращает его в состав, — цитирует Metaratings.ru Казанского. — Повреждение Дамира Жафярова стало ключевым моментом для них, игрок был необходим команде. Очень сильное и странное решение по Ожиганову, на решающий матч выходить без ключевого защитника — это нетривиально, как и смена вратаря в решающей игре с ЦСКА. Было много нестандартных решений от тренерского штаба, которые привели к тому, что СКА проиграл. ЦСКА нужен был такой хаос, «армейцы» добавляли мощи от игры к игре».

Также Казанский высказался об отстранении нападающего СКА Никиты Гусева.

«Отстранение Гусева? Это решение принимает тренерский штаб, это влияет на игру. Выпадает из игры человек, который может решить большинство и в одиночку изменить игру. Когда его исключили из состава — это стало ударом для всей команды. Сейчас уже можно сказать, что это роковое решение. Когда-то такой ход помог СКА. Помните когда сняли с игры Ковальчука в Ярославле? Но тогда команда по уровню была иной. В этот раз этот ход не сработал. Еще и клеймо на Гусева повесили. Странно», — добавил он.

Источник: Metaratings.ru
Дамир Жафяров
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Денис Казанский
Кубок Гагарина
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