Волк — о травме в плей-офф: «Все играют на пределе возможностей, ничего особенного»

Нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк прокомментировал травму, полученную в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Металлургом». Форварду екатеринбургского клуба прилетело шайбой в лицо. В состав «Автомобилиста» Волк вернулся в четвертой игре серии.

— В первом матче серии с «Металлургом» вы получили травму, но потом вернулись в состав, пропустив две игры. Как это было?

— Все нормально, это плей-офф. Все сейчас играют на пределе возможностей. Ничего особенного не случилось.

— Есть стереотип, что иностранные хоккеисты в случае травм берегут себя. Почему вы не стали этого делать?

— Это часть моего менталитета. Я здесь, чтобы играть в хоккей и помогать своей команде. Я готов делать все, что в моих силах, чтобы побеждать.

После пяти матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.