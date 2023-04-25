Кетов завершил карьеру игрока и войдет в состав тренерского штаба СКА

Нападающий СКА Евгений Кетов завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист перешел в СКА летом 2013 года и провел в клубе десять сезонов. За это время он завоевал два Кубка Гагарина, стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок континента, стал серебряным призером чемпионата КХЛ и шесть раз выигрывал бронзовые медали.

Кетов провел 541 матч за армейцев в регулярках и плей-офф и является абсолютным рекордсменом СКА по количеству игр в чемпионатах страны. Также нападающий лидирует в КХЛ по числу шайб, заброшенных в меньшинстве.

37-летний Кетов продолжит работу в СКА на тренерской должности.