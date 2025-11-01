Видео
1 ноября, 10:00

Лабанк — о влиянии Торнтона: «Он всегда говорил, что нельзя останавливаться в тот момент, когда ты зашел в НХЛ»

Федор Носов

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк в интервью «СЭ» рассказал о том, как Джо Торнтон повлиял на его карьеру.

«Джо Торнтон был моим многолетним партнером по звену и многому меня научил. Он всегда говорил, что нельзя останавливаться в тот момент, когда ты зашел в НХЛ, нужно работать дальше. Многие игроки, пробившиеся в НХЛ, сталкиваются с этим, но ни в коем случае нельзя это делать. Он обучил меня многим хоккейным вещам, помог ментально», — заявил Лабанк.

Кевин Лабанк.Американец приехал в КХЛ и готов учить русский язык. История звездного новичка «Шанхайских драконов»

В сезоне-2025/26 Лабанк сыграл 6 матчей и набрал 4 (0+4) очка.

Кевин Лабанк
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
