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Сегодня, 12:00

КХЛ: дата старта сезона — когда первый матч регулярного чемпионата

КХЛ сезона-2024/2025 стартует 3 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Фото ХК «Металлург»
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17-й розыгрыш ФОНБЕТ чемпионата КХЛ стартует 3 сентября 2024 года. В Кубке Открытия сыграют обладатель Кубка Гагарина 2024 магнитогорский «Металлург» и финалист плей-офф КХЛ прошлого сезона ярославский «Локомотив». Игра пройдет на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут на телеканале «КХЛ Prime», официальном сайте КХЛ и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

КХЛ сезона-2024/2025 пройдет с 3 сентября 2024 по 31 мая 2025 года. В регулярном чемпионате будут участвовать 23 команды. С нового сезона в лиге будет ряд изменений, они коснутся календаря и правил игры. Подробнее читайте в нашем материале.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ФК Локомотив (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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