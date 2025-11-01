КХЛ дисквалифицировала форварда «Салавата Юлаева» Броссо на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча FONBET чемпионата «Салават Юлаев» — «Адмирал» (5:0), который прошел 31 октября.

На основании представленных материалов СДК принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего хозяев Девина Броссо по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), на наказание по п.3.7. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Агрессор в драке),

30-летний канадец дисквалифицирован на один матч и оштрафован.