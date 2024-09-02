КХЛ: где смотреть трансляции матчей регулярного чемпионата

Сегодня, 16:30
ФОНБЕТ чемпионат КХЛ стартует 3 сентября 2024 года и завершится 31 мая 2025-го.
В России смотреть хоккейные матчи можно на тематических телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime, а также на официальном сайте КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке). Следить за встречами можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в разделе Спорт. Отдельные матчи показывают в эфире телеканала «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.
Также встречи местных команд транслируют региональные телеканалы.
СКА — «78»
«Локомотив» — «Первый ярославский»
«Торпедо» — «НН 24»
«Динамо-Минск» — «Беларусь 5»
«Ак Барс» — «ТНВ Татарстан»
«Салават Юлаев» — БСТ
«Авангард» — «12»
«Металлург» — «ТВ-ИН»
«Амур» — «Губерния»
«Трактор» — «ОТВ»
В Казахстане игры «Барыса» бесплатно доступны на телеканале Qazsport и его сайте qazsport.tv. Полностью смотреть чемпионат можно на ресурсах КХЛ и в российских онлайн-кинотеатрах по платной подписке.