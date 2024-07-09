КХЛ готова расторгнуть договор с ФХР о делегировании прав на проведение чемпионатов

КХЛ сообщила, что провела удаленное совещание с руководителями клубов лиги.

В частности, сообщается, что КХЛ готова расторгнуть с Федерацией хоккея России (ФХР) договор о делегировании прав на проведении национальных чемпионатов.

«Лигой направлено в адрес Федерации хоккея России письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов на условиях, предварительно согласованных с ФХР. После получения соответствующих корпоративных одобрений КХЛ и ФХР договор будет расторгнут», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

17-й розыгрыш КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты Кубка Гагарина прошлого сезона «Металлург» и «Локомотив».

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