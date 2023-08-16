КХЛ и Яндекс подписали партнерское соглашение на пять лет

КХЛ и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на пять лет. В рамках сотрудничества Кинопоиск покажет все игры КХЛ, часть из них будет доступна эксклюзивно по подписке Яндекс Плюс.

«Мы рады объявить о заключении сделки с крупнейшей российской IT-компанией, — сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов. — В 2023 году вступила в силу новая стратегия развития КХЛ, где большая часть уделена работе с аудиторией. Время человека расписано, и в сутки у него есть несколько часов на отдых и развлечения. В неделю он тратит около 10 часов на потребление видеоконтента. Мы понимаем, что необходимо совершенствовать digital-инструменты для того, чтобы предоставлять аудитории контент, адаптированный под ее запросы, таким образом партнерство Лиги с экосистемой сервисов полностью отвечает новым стратегическим целям КХЛ».