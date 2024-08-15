КХЛ изменила правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком

Совет директоров КХЛ принял решение об изменении правила начисления очков при замене вратаря полевым игроком в овертайме, сообщается на официальном сайте лиги.

С сезона-2024/25, в случае если команда пропустит в овертайме после замены вратаря на полевого игрока, она больше не будет получать очко за поражение. Исключением будут только ситуации, когда вратарь заменяется по правилу «отложенного штрафа».

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив». Игра пройдет в Магнитогорске.