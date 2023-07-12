КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Основная информация о новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Когда стартует сезон КХЛ 2023 / 2024

16-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги начнется в сентябре матчем между ЦСКА и «Ак Барсом», который пройдет в Москве. Регулярный чемпионат стартует 1 сентября 2023 года и завершится 26 февраля 2024 года. Чемпионат продлится рекордные 165 дней.

До первой паузы команды проведут 98 игровых дней подряд. Розыгрыш Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) начнется 29 февраля 2024 года и ориентировочно продлится до 29 апреля.

Фото Павел Волков, Известия

Состав участников: команды КХЛ

В сезоне КХЛ-2023/24 всего выступит 23 клуба — 20 из России и по одному из Белоруссии, Казахстана и Китая. Все команды поделены на две конференции — Западную и Восточную, которые, в свою очередь, разбиты два дивизиона. Их названия носят имена прославленных советских хоккеистов и тренеров.

Западная конференция

Дивизион Боброва

«Витязь»

СКА

«Спартак»

«Торпедо»

«Сочи»

Дивизион Тарасова

«Динамо- Москва»

«Динамо-Минск»

«Куньлунь Ред Стар»

«Локомотив»

«Северсталь»

ЦСКА

Восточная конференция

Дивизион Харламова

«Автомобилист»

«Ак Барс»

«Лада»

«Металлург»

«Нефтехимик»

«Трактор»

Дивизион Чернышева

«Авангард»

«Амур»

«Барыс»

«Сибирь»

«Салават Юлаев»

«Адмирал»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь игр КХЛ

1 сентября 2023

ЦСКА — Ак Барс

2 сентября

Авангард — Сибирь

Барыс — Салават Юлаев

Автомобилист — Металлург Мг

Нефтехимик — Динамо Мн

Лада — Трактор

Северсталь — ХК Сочи

Витязь — Амур

Спартак — Куньлунь Ред Стар

Динамо М — СКА

3 сентября

Локомотив — Торпедо

ЦСКА — Адмирал

4 сентября

Барыс — Сибирь

Автомобилист — Салават Юлаев

Лада — СКА

Ак Барс — Трактор

Витязь — Динамо Мн

Динамо М — Амур

Спартак — Северсталь

Куньлунь Ред Стар — ХК Сочи

5 сентября

ЦСКА — Металлург Мг

6 сентября

Нефтехимик — Северсталь

Лада — Салават Юлаев

Ак Барс — ХК Сочи

Торпедо — СКА

Локомотив — Трактор

Витязь — Адмирал

Спартак — Амур

Куньлунь Ред Стар — Динамо Мн

7 сентября

Сибирь — Барыс

Авангард — Автомобилист

Динамо М — Металлург Мг

8 сентября

Нефтехимик — ЦСКА

Ак Барс — Куньлунь Ред Стар

Торпедо — Динамо Мн

Локомотив — СКА

Витязь — Трактор

Спартак — Адмирал

9 сентября

Сибирь — Автомобилист

Авангард — Барыс

Лада — Амур

Витязь — Металлург Мг

Динамо М — ХК Сочи

10 сентября

Куньлунь Ред Стар — ЦСКА

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

11 сентября

Авангард — Амур

Салават Юлаев — Металлург Мг

Нефтехимик — Автомобилист

Локомотив — ХК Сочи

Динамо М — Барыс

12 сентября

Трактор — Лада

Ак Барс — Динамо Мн

Торпедо — Адмирал

Локомотив — Куньлунь Ред Стар

СКА — Спартак

13 сентября

Сибирь — Амур

Северсталь — ХК Сочи

ЦСКА — Динамо М

14 сентября

Авангард — Адмирал

Трактор — Динамо Мн

Автомобилист — Нефтехимик

Металлург Мг — Лада

Салават Юлаев — Ак Барс

Торпедо — Куньлунь Ред Стар

Витязь — Спартак

15 сентября

ХК Сочи — Сибирь

СКА — Динамо М

16 сентября

Авангард — Нефтехимик

Барыс — Адмирал

Трактор — Автомобилист

Металлург Мг — Лада

Ак Барс — Торпедо

Витязь — Северсталь

ЦСКА — Спартак

Куньлунь Ред Стар — Локомотив

17 сентября

СКА — Сибирь

18 сентября

Барыс — Нефтехимик

Трактор — Лада

Металлург Мг — Автомобилист

Салават Юлаев — Торпедо

Ак Барс — Витязь

ХК Сочи — Северсталь

Динамо М — Спартак

ЦСКА — Локомотив

19 сентября

Амур — Куньлунь Ред Стар

20 сентября

Металлург Мг — Автомобилист

Салават Юлаев — Нефтехимик

Торпедо — Витязь

СКА — Северсталь

Динамо Мн — Локомотив

21 сентября

Амур — Динамо М

Адмирал — Куньлунь Ред Стар

Сибирь — Авангард

Лада — ЦСКА

ХК Сочи — Трактор

Спартак — Барыс

22 сентября

Салават Юлаев — Автомобилист

Динамо Мн — Витязь

23 сентября

Амур — СКА

Адмирал — Динамо М

Сибирь — Барыс

Нефтехимик — Авангард

Лада — Куньлунь Ред Стар

Локомотив — ЦСКА

Северсталь — Металлург Мг

Спартак — Трактор

24 сентября

Ак Барс — Салават Юлаев

Динамо Мн — Торпедо

25 сентября

Адмирал — СКА

Сибирь — Динамо М

Автомобилист — Авангард

Нефтехимик — Барыс

Лада — Трактор

Локомотив — Металлург Мг

26 сентября

Витязь — Торпедо

ЦСКА — Северсталь

Спартак — ХК Сочи

Динамо Мн — Ак Барс

27 сентября

Сибирь — СКА

Салават Юлаев — Трактор

Нефтехимик — Амур

Локомотив — Автомобилист

Куньлунь Ред Стар — Металлург Мг

28 сентября

Барыс — Адмирал

Торпедо — Ак Барс

Северсталь — Спартак

Витязь — Лада

ЦСКА — ХК Сочи

29 сентября

Салават Юлаев — Металлург Мг

Куньлунь Ред Стар — Амур

Динамо М — Авангард

Фото ХК «Авангард»

30 сентября

Барыс — Сибирь

Трактор — Нефтехимик

Автомобилист — Адмирал

Торпедо — ХК Сочи

Северсталь — Локомотив

Динамо Мн — Лада

1 октября

Ак Барс — Амур

Куньлунь Ред Стар — Авангард

2 октября

Трактор — Сибирь

Металлург Мг — Нефтехимик

Лада — Салават Юлаев

ХК Сочи — СКА

Куньлунь Ред Стар — Динамо М

Спартак — Локомотив

ЦСКА — Витязь

Динамо Мн — Барыс

3 октября

Автомобилист — Амур

Ак Барс — Северсталь

Торпедо — Авангард

4 октября

Трактор — Салават Юлаев

Металлург Мг — Нефтехимик

Витязь — Куньлунь Ред Стар

Спартак — Сибирь

Динамо М — Локомотив

ЦСКА — Барыс

Динамо Мн — СКА

5 октября

Адмирал — Лада

Ак Барс — Авангард

ХК Сочи — Северсталь

Куньлунь Ред Стар — Торпедо

6 октября

Адмирал — Лада

Сибирь — Автомобилист

Металлург Мг — Салават Юлаев

Витязь — Барыс

ЦСКА — СКА

Динамо Мн — Локомотив

7 октября

Авангард — Трактор

ХК Сочи — Северсталь

Динамо М — Торпедо

Куньлунь Ред Стар — Спартак

8 октября

Амур — Лада

Адмирал — Ак Барс

Металлург Мг — Салават Юлаев

Нефтехимик — Автомобилист

9 октября

Барыс — Трактор

Локомотив — Торпедо

ХК Сочи — ЦСКА

Северсталь — Динамо М

Спартак — Витязь

СКА — Куньлунь Ред Стар

10 октября

Амур — Лада

Адмирал — Ак Барс

Салават Юлаев — Автомобилист

11 октября

Сибирь — Трактор

Авангард — Металлург Мг

Барыс — Динамо М

Нефтехимик — Витязь

Северсталь — Торпедо

Спартак — ЦСКА

Куньлунь Ред Стар — Динамо Мн

СКА — Локомотив

12 октября

Амур — Ак Барс

Нефтехимик — ХК Сочи

13 октября

Сибирь — Металлург Мг

Авангард — Динамо М

Барыс — Локомотив

Автомобилист — Трактор

Салават Юлаев — Витязь

СКА — Динамо Мн

14 октября

Амур — Ак Барс

Лада — Адмирал

Торпедо — Спартак

ЦСКА — ХК Сочи

Куньлунь Ред Стар — Нефтехимик

15 октября

Авангард — Локомотив

Барыс — Металлург Мг

Автомобилист — Витязь

Салават Юлаев — Динамо Мн

16 октября

Лада — Нефтехимик

Торпедо — Северсталь

ХК Сочи — Спартак

Динамо М — Сибирь

ЦСКА — Куньлунь Ред Стар

СКА — Адмирал

17 октября

Трактор — Амур

Автомобилист — Металлург Мг

Фото Александр Федоров, «СЭ»

18 октября

Нефтехимик — Адмирал

Лада — Барыс

Торпедо — Сибирь

ХК Сочи — Спартак

Витязь — Авангард

Динамо М — Северсталь

19 октября

Трактор — Металлург Мг

Автомобилист — Амур

ЦСКА — Локомотив

Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар

20 октября

Лада — Авангард

Ак Барс — Сибирь

ХК Сочи — Барыс

Северсталь — Салават Юлаев

21 октября

Нефтехимик — СКА

Торпедо — Амур

Витязь — Локомотив

22 октября

Адмирал — Спартак

Автомобилист — Сибирь

Металлург Мг — Авангард

Ак Барс — ЦСКА

Динамо М — Лада

Куньлунь Ред Стар — Барыс

Динамо Мн — Салават Юлаев

23 октября

Нефтехимик — Трактор

Локомотив — СКА

24 октября

Амур — Спартак

Адмирал — ЦСКА

Автомобилист — Барыс

Ак Барс — Авангард

Торпедо — Салават Юлаев

Северсталь — Лада

Витязь — Динамо М

25 октября

Металлург Мг — Трактор

Куньлунь Ред Стар — СКА

26 октября

Амур — ЦСКА

Адмирал — Витязь

Сибирь — Спартак

Авангард — Салават Юлаев

27 октября

Барыс — Динамо Мн

Трактор — Металлург Мг

Нефтехимик — Куньлунь Ред Стар

Лада — Ак Барс

Торпедо — Автомобилист

Локомотив — Северсталь

ХК Сочи — СКА

28 октября

Амур — Витязь

Сибирь — ЦСКА

Салават Юлаев — Динамо М

29 октября

Авангард — Динамо Мн

Барыс — Торпедо

Трактор — Куньлунь Ред Стар

Нефтехимик — Ак Барс

Лада — Металлург Мг

Северсталь — Автомобилист

30 октября

Сибирь — Витязь

Лада — Адмирал

ХК Сочи — Динамо М

31 октября

Авангард — Торпедо

Автомобилист — Куньлунь Ред Стар

Металлург Мг — Барыс

Салават Юлаев — Амур

ХК Сочи — Динамо М

Спартак — Нефтехимик

СКА — Ак Барс

Динамо Мн — Северсталь

1 ноября

Трактор — Адмирал

2 ноября

Автомобилист — Барыс

Салават Юлаев — Ак Барс

Нефтехимик — Сибирь

Лада — Северсталь

Локомотив — Динамо Мн

ХК Сочи — Амур

Спартак — ЦСКА

Куньлунь Ред Стар — Торпедо

СКА — Авангард

3 ноября

Трактор — Адмирал

4 ноября

Автомобилист — Нефтехимик

Металлург Мг — Динамо Мн

Салават Юлаев — Сибирь

Ак Барс — Барыс

Локомотив — Динамо М

ХК Сочи — Авангард

Витязь — СКА

Спартак — Торпедо

5 ноября

ЦСКА — Лада

Куньлунь Ред Стар — Северсталь

6 ноября

Амур — Локомотив

Автомобилист — Сибирь

Салават Юлаев — Нефтехимик

Витязь — Динамо М

Спартак — СКА

Куньлунь Ред Стар — Северсталь

Динамо Мн — Авангард

7 ноября

Барыс — Ак Барс

Салават Юлаев — ХК Сочи

ЦСКА — Трактор

8 ноября

Адмирал — Локомотив

Металлург Мг — Сибирь

Витязь — Торпедо

Динамо М — Куньлунь Ред Стар

9 ноября

Амур — Автомобилист

Нефтехимик — Спартак

Лада — Ак Барс

ЦСКА — Авангард

СКА — Трактор

Динамо Мн — ХК Сочи

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

10 ноября

Амур — Автомобилист

Адмирал — Торпедо

Сибирь — Локомотив

Барыс — Куньлунь Ред Стар

Витязь — Северсталь

Динамо Мн — ХК Сочи

11 ноября

Металлург Мг — Ак Барс

Лада — Спартак

СКА — Нефтехимик

12 ноября

Амур — Торпедо

Адмирал — Автомобилист

Авангард — Куньлунь Ред Стар

Барыс — Северсталь

Салават Юлаев — Локомотив

Динамо Мн — Динамо М

13 ноября

ХК Сочи — Витязь

ЦСКА — Нефтехимик

14 ноября

Адмирал — Автомобилист

Сибирь — Торпедо

Авангард — Северсталь

Трактор — Салават Юлаев

Ак Барс — СКА

ХК Сочи — Витязь

Спартак — Динамо М

Динамо Мн — Металлург Мг

15 ноября

ЦСКА — Амур

16 ноября

Сибирь — Металлург Мг

Трактор — Барыс

Ак Барс — Динамо М

Локомотив — Куньлунь Ред Стар

ХК Сочи — Лада

Северсталь — СКА

Спартак — Салават Юлаев

Динамо Мн — Витязь

17 ноября

Авангард — Адмирал

Нефтехимик — Амур

18 ноября

Трактор — Автомобилист

Металлург Мг — Барыс

Ак Барс — Салават Юлаев

Торпедо — Динамо М

Локомотив — СКА

ХК Сочи — ЦСКА

Северсталь — Витязь

Спартак — Лада

Куньлунь Ред Стар — Сибирь

19 ноября

Амур — Адмирал

Нефтехимик — Авангард

Северсталь — Витязь

20 ноября

Металлург Мг — Сибирь

Лада — Динамо Мн

Торпедо — Барыс

СКА — ЦСКА

21 ноября

Амур — Адмирал

Трактор — Авангард

Нефтехимик — Салават Юлаев

Локомотив — Спартак

Динамо М — Ак Барс

22 ноября

Сибирь — ХК Сочи

Автомобилист — Динамо Мн

Северсталь — ЦСКА

23 ноября

Барыс — Нефтехимик

Металлург Мг — Трактор

Салават Юлаев — Авангард

Локомотив — Лада

Динамо М — Торпедо

Куньлунь Ред Стар — Ак Барс

СКА — Спартак

24 ноября

Амур — Северсталь

Адмирал — ХК Сочи

Динамо Мн — ЦСКА

25 ноября

Сибирь — Нефтехимик

Автомобилист — Лада

Металлург Мг — Спартак

Салават Юлаев — Трактор

Витязь — Ак Барс

СКА — Торпедо

26 ноября

Амур — ХК Сочи

Адмирал — Северсталь

Динамо Мн — Динамо М

27 ноября

Сибирь — Куньлунь Ред Стар

Барыс — Витязь

Трактор — Торпедо

Автомобилист — Спартак

ЦСКА — Локомотив

28 ноября

Амур — Адмирал

Сибирь — Северсталь

Нефтехимик — Металлург Мг

Ак Барс — Лада

СКА — Динамо М

29 ноября

Авангард — Витязь

Торпедо — Локомотив

ЦСКА — Динамо Мн

30 ноября

Сибирь — Адмирал

Барыс — Металлург Мг

Салават Юлаев — Лада

Ак Барс — Автомобилист

Куньлунь Ред Стар — Спартак

1 декабря

Амур — Динамо Мн

Авангард — Нефтехимик

Трактор — Динамо М

ХК Сочи — Локомотив

СКА — Витязь

2 декабря

Сибирь — Лада

Салават Юлаев — Спартак

Куньлунь Ред Стар — Автомобилист

3 декабря

Адмирал — Динамо Мн

Трактор — ЦСКА

Металлург Мг — СКА

Ак Барс — Нефтехимик

Торпедо — Динамо М

ХК Сочи — Локомотив

Северсталь — Барыс

4 декабря

Авангард — Амур

Фото Федор Успенский, «СЭ»

5 декабря

Сибирь — Динамо Мн

Авангард — Барыс

Автомобилист — СКА

Металлург Мг — ЦСКА

Лада — Торпедо

Северсталь — Ак Барс

Витязь — Салават Юлаев

Спартак — Динамо М

Куньлунь Ред Стар — ХК Сочи

6 декабря

Адмирал — Амур

7 декабря

Адмирал — Амур

Сибирь — Барыс

Трактор — СКА

Автомобилист — Салават Юлаев

Металлург Мг — Торпедо

Лада — Нефтехимик

Локомотив — Ак Барс

Северсталь — Динамо М

Витязь — ЦСКА

Спартак — ХК Сочи

19 декабря

Авангард — Ак Барс

Автомобилист — Трактор

Салават Юлаев — Барыс

Лада — Сибирь

Торпедо — Спартак

Локомотив — Северсталь

Динамо М — ЦСКА

СКА — ХК Сочи

Динамо Мн — Витязь

20 декабря

Адмирал — Амур

21 декабря

Авангард — ХК Сочи

Автомобилист — Ак Барс

Нефтехимик — Барыс

Лада — Сибирь

Локомотив — Витязь

Северсталь — Торпедо

Динамо М — Трактор

СКА — ЦСКА

22 декабря

Металлург Мг — Амур

Салават Юлаев — Адмирал

Спартак — Динамо Мн

Куньлунь Ред Стар — Трактор

23 декабря

Сибирь — Ак Барс

Барыс — ХК Сочи

Нефтехимик — Динамо М

Торпедо — СКА

Локомотив — ЦСКА

24 декабря

Авангард — Металлург Мг

Лада — Автомобилист

Северсталь — Адмирал

Витязь — Динамо Мн

Спартак — Куньлунь Ред Стар

25 декабря

Амур — Нефтехимик

Динамо М — СКА

ЦСКА — Салават Юлаев

26 декабря

Сибирь — Авангард

Лада — Металлург Мг

Торпедо — Спартак

ХК Сочи — Адмирал

Северсталь — Трактор

Куньлунь Ред Стар — Локомотив

Динамо Мн — Автомобилист

27 декабря

Амур — Нефтехимик

ЦСКА — СКА

28 декабря

Сибирь — Трактор

Барыс — Авангард

Лада — Динамо М

Ак Барс — Металлург Мг

Торпедо — Локомотив

ХК Сочи — Салават Юлаев

Северсталь — Куньлунь Ред Стар

Витязь — Автомобилист

Динамо Мн — Спартак

29 декабря

Адмирал — Нефтехимик

30 декабря

Адмирал — Нефтехимик

Барыс — Трактор

Металлург Мг — Куньлунь Ред Стар

Лада — Авангард

Ак Барс — Салават Юлаев

Локомотив — Динамо М

ХК Сочи — Динамо Мн

Витязь — Спартак

ЦСКА — Северсталь

СКА — Автомобилист

3 января 2024

Сибирь — Адмирал

Авангард — Салават Юлаев

Автомобилист — Трактор

Локомотив — Барыс

ХК Сочи — Металлург Мг

Северсталь — Амур

СКА — Витязь

4 января

Нефтехимик — Лада

Торпедо — Куньлунь Ред Стар

5 января

Сибирь — Салават Юлаев

Трактор — Барыс

Нефтехимик — Металлург Мг

Ак Барс — Адмирал

ХК Сочи — Автомобилист

Северсталь — Витязь

ЦСКА — Спартак

СКА — Локомотив

Динамо Мн — Амур

6 января

Авангард — Лада

Динамо М — Куньлунь Ред Стар

7 января

Трактор — Локомотив

Салават Юлаев — Барыс

Ак Барс — Автомобилист

Торпедо — Динамо Мн

Северсталь — ХК Сочи

Витязь — Нефтехимик

Динамо М — Спартак

ЦСКА — Куньлунь Ред Стар

СКА — Металлург Мг

8 января

Амур — Сибирь

Адмирал — Авангард

9 января

Трактор — Нефтехимик

Металлург Мг — Локомотив

Салават Юлаев — Куньлунь Ред Стар

Лада — Автомобилист

Ак Барс — Барыс

Динамо М — ХК Сочи

ЦСКА — Торпедо

Динамо Мн — Спартак

Фото ХК «Салават Юлаев»

10 января

Амур — Сибирь

Адмирал — Авангард

Витязь — СКА

11 января

Металлург Мг — ХК Сочи

Лада — Локомотив

ЦСКА — Динамо М

Динамо Мн — Торпедо

12 января

Амур — Авангард

Адмирал — Сибирь

Трактор — Ак Барс

Нефтехимик — Салават Юлаев

Северсталь — Куньлунь Ред Стар

Спартак — СКА

13 января

Амур — Авангард

Автомобилист — Лада

Динамо М — Торпедо

14 января

Адмирал — Сибирь

Нефтехимик — Ак Барс

Локомотив — Витязь

Северсталь — СКА

Спартак — Металлург Мг

Куньлунь Ред Стар — Салават Юлаев

Динамо Мн — Трактор

15 января

Барыс — Лада

Автомобилист — ЦСКА

16 января

Барыс — Салават Юлаев

Торпедо — Металлург Мг

Локомотив — Нефтехимик

ХК Сочи — Ак Барс

Спартак — Витязь

Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар

17 января

Авангард — ЦСКА

Трактор — Северсталь

Автомобилист — Адмирал

СКА — Амур

Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар

18 января

Сибирь — Салават Юлаев

Ак Барс — Лада

Торпедо — Витязь

Динамо М — Нефтехимик

19 января

Барыс — ЦСКА

Трактор — Спартак

Автомобилист — Северсталь

Металлург Мг — Адмирал

Локомотив — Амур

СКА — Куньлунь Ред Стар

20 января

Лада — Витязь

Динамо М — Динамо Мн

21 января

Металлург Мг — Северсталь

Салават Юлаев — Амур

Нефтехимик — Адмирал

Ак Барс — Спартак

Торпедо — ЦСКА

Локомотив — Авангард

22 января

Барыс — Автомобилист

Трактор — Сибирь

Лада — ХК Сочи

СКА — Динамо Мн

23 января

Северсталь — Авангард

Динамо М — Спартак

24 января

Амур — Салават Юлаев

Адмирал — Металлург Мг

Автомобилист — Ак Барс

Нефтехимик — Торпедо

Локомотив — ХК Сочи

Витязь — Сибирь

ЦСКА — Динамо Мн

СКА — Барыс

25 января

Куньлунь Ред Стар — Динамо М

26 января

Амур — Салават Юлаев

Адмирал — Металлург Мг

Авангард — Ак Барс

Автомобилист — Торпедо

Нефтехимик — Трактор

Лада — Барыс

Локомотив — Динамо Мн

Северсталь — Сибирь

Витязь — ХК Сочи

СКА — ЦСКА

27 января

Спартак — Динамо М

Амур — Металлург Мг

28 января

Адмирал — Салават Юлаев

Авангард — Трактор

Барыс — Ак Барс

Нефтехимик — Лада

ХК Сочи — Куньлунь Ред Стар

Северсталь — ЦСКА

Динамо Мн — Сибирь

29 января

Амур — Металлург Мг

Адмирал — Салават Юлаев

ХК Сочи — Куньлунь Ред Стар

Динамо М — Витязь

Спартак — Торпедо

СКА — Локомотив

30 января

Сибирь — Ак Барс

Нефтехимик — Лада

31 января

Барыс — Авангард

Трактор — Автомобилист

ХК Сочи — Динамо Мн

Куньлунь Ред Стар — Витязь

ЦСКА — Торпедо

Спартак — Локомотив

1 февраля

Салават Юлаев — Лада

2 февраля

Сибирь — Амур

Металлург Мг — Авангард

Торпедо — Динамо М

Северсталь — Динамо Мн

Витязь — Локомотив

Куньлунь Ред Стар — Адмирал

ЦСКА — СКА

Спартак — Автомобилист

3 февраля

Ак Барс — Трактор

4 февраля

Барыс — Амур

Салават Юлаев — СКА

Торпедо — Северсталь

Витязь — Куньлунь Ред Стар

Динамо М — Локомотив

Спартак — Авангард

ЦСКА — Автомобилист

Динамо Мн — Адмирал

5 февраля

Лада — Нефтехимик

Ак Барс — Сибирь

Торпедо — Трактор

Витязь — ХК Сочи

6 февраля

Авангард — СКА

Барыс — Амур

Металлург Мг — Адмирал

Салават Юлаев — ЦСКА

Динамо М — Автомобилист

Динамо Мн — Северсталь

7 февраля

Трактор — ХК Сочи

Локомотив — Сибирь

8 февраля

Авангард — Спартак

Барыс — СКА

Трактор — Ак Барс

Лада — Амур

Локомотив — Адмирал

Витязь — Северсталь

Динамо Мн — ЦСКА

9 февраля

Нефтехимик — Сибирь

Торпедо — ХК Сочи

10 февраля

Барыс — Спартак

Салават Юлаев — Ак Барс

Северсталь — Локомотив

11 февраля

Авангард — Сибирь

Металлург Мг — Динамо М

Торпедо — Нефтехимик

Северсталь — Динамо Мн

Витязь — ЦСКА

СКА — ХК Сочи

12 февраля

Локомотив — Спартак

13 февраля

Амур — Трактор

Адмирал — Барыс

Автомобилист — Динамо М

Салават Юлаев — Авангард

Ак Барс — Нефтехимик

Витязь — Динамо Мн

Куньлунь Ред Стар — ЦСКА

СКА — Лада

14 февраля

Амур — Трактор

Адмирал — Барыс

ХК Сочи — Торпедо

Северсталь — Спартак

15 февраля

Сибирь — Нефтехимик

Автомобилист — Авангард

Ак Барс — Металлург Мг

Локомотив — ЦСКА

Динамо М — Динамо Мн

Куньлунь Ред Стар — Лада

СКА — Салават Юлаев

16 февраля

Амур — Барыс

Адмирал — Трактор

ХК Сочи — Торпедо

17 февраля

Авангард — Металлург Мг

Локомотив — Салават Юлаев

Спартак — Ак Барс

Динамо М — Витязь

Куньлунь Ред Стар — Динамо Мн

18 февраля

Амур — Барыс

Адмирал — Трактор

Автомобилист — ХК Сочи

Северсталь — Нефтехимик

СКА — Торпедо

19 февраля

Металлург Мг — Ак Барс

ЦСКА — Витязь

Динамо М — Салават Юлаев

20 февраля

Сибирь — Лада

Авангард — Автомобилист

Спартак — Торпедо

Куньлунь Ред Стар — ХК Сочи

СКА — Северсталь

Динамо Мн — Нефтехимик

21 февраля

Салават Юлаев — Адмирал

Ак Барс — Локомотив

22 февраля

Авангард — Лада

Барыс — Автомобилист

Трактор — Витязь

Металлург Мг — Амур

ЦСКА — Сибирь

Динамо М — Северсталь

23 февраля

Нефтехимик — Локомотив

ХК Сочи — Куньлунь Ред Стар

Динамо Мн — СКА

24 февраля

Барыс — Лада

Трактор — Авангард

Металлург Мг — Витязь

Салават Юлаев — Сибирь

Ак Барс — Амур

Торпедо — ЦСКА

Спартак — Северсталь

Динамо М — Адмирал

25 февраля

Автомобилист — Локомотив

ХК Сочи — Нефтехимик

Куньлунь Ред Стар — СКА

26 февраля

Барыс — Сибирь

Трактор — Амур

Металлург Мг — Авангард

Салават Юлаев — Северсталь

Ак Барс — Адмирал

Торпедо — Лада

Спартак — Динамо Мн

Куньлунь Ред Стар — Витязь

Динамо М — ЦСКА

Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте.

Турнирная таблица КХЛ: регламент

Определение результатов и мест команд на первом этапе Континтентальной хоккейной лиги 2023 / 2024 в дивизионах, конференциях и общей таблице чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает та, которая выполнила следующие критерии (применяются последовательно):

1. Имеет большее количество побед в основное время во всех матчах первого этапа.

2. Одержала большее количество побед в овертаймах.

3. Одержала большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча.

4. Имеет лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб.

5. Имеет большее количество заброшенных шайб.

При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

Матч звезд КХЛ

Неделя звезд хоккея в КХЛ для сезона 2023 / 2024 запланирована на декабрь 2023 года. По данным «СЭ», звездный уик-энд примет Санкт-Петербург на новой домашней арене ХК СКА на проспекте Юрия Гагарина. Дворец будет вмещать более 20 тысяч зрителей, точная дата открытия сооружения пока не названа.

Плей-офф КХЛ: новый формат Кубка Гагарина

В Кубке Гагарина 2024 примут участие по 8 лучших команд «Запада» и «Востока».

По традиции в первом раунде плей-офф между собой сыграют соперники по своим конференциям.

Со второго раунда вводится перекрестный плей-офф. В одной половине сетки будут сведены лучшая из оставшихся команд Запада с четвертой по посеву командой «Востока», третья команда «Запада» со второй командой Востока, в другой — лучшая из оставшихся команд Востока с четвертой по посеву командой Запада, вторая команда Запада с третьей командой Востока. Победители двух пар в обеих половинах сетки затем сыграют в полуфинале плей-офф, а победители этих противостояний — в финале Кубка Гагарина.

Где смотреть трансляции матчей КХЛ

Матчи КХЛ в сезоне 2023 / 2024 в России будут транслироваться на каналах и сайте «Матч ТВ», KHL и KHL Prime и на 18 телеканалах в 15 регионах России.