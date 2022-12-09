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Сегодня, 17:36

КХЛ может изменить формат плей-офф в следующем сезоне

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что КХЛ может изменить формат плей-офф в следующем сезоне.

— Мы обсуждали возможный формат плей-офф на следующий сезон, — сказал Фастовский после совещания руководителей клубов КХЛ в Челябинске. — Эта тема вызвала больше всего обсуждений. Мы не принимали решения. Договорились, что клубы пришлют свое мнение в письменном виде на портале КХЛ. Вероятно, плей-офф все-таки будет смешанным.

В данный момент в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ выходят 16 команд: 8 лучших из Западной и Восточной конференций. Клубы Запада и Востока находятся в отдельных сетках, в финале встречаются победители этих сеток.

Хоккей
КХЛ
Кирилл Фастовский
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